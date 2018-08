Handelsstreit mit Zöllen: USA und China zünden neue Stufe

Washington/Peking (dpa) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert weiter. Nachdem das Weiße Haus für den 23. August neue Zölle angekündigt hat in Höhe von 25 Prozent auf Waren im Wert von rund 16 Milliarden US-Dollar, kündigte das Pekinger Handelsministerium Vergeltungszölle in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt an. Die zweite Tranche der US-Strafzölle zielt auf Waren wie Metalle, Schmierstoffe, Chemikalien und erneut Elektronik. Peking will dagegen Rohstoffe wie Kohle und Gas sowie Motorräder und andere Fahrzeuge mit Strafen belegen.