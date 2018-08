Gute Konjunktur bringt Rekordüberschuss in die Staatskasse

Wiesbaden (dpa) - Der deutsche Staat hat dank der guten Wirtschaftslage derzeit so viel Geld in der Kasse wie nie zuvor. In der ersten Jahreshälfte nahmen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen unter dem Strich 48,1 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Das teilte das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mit. Der Staat profitierte von sprudelnden Steuern und Sozialbeiträgen. Angetrieben vor allem von der Konsumlust der Verbraucher und dem Bauboom stieg das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten um 0,5 Prozent.