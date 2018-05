Grüne: Seehofer in offener Sitzung zur Bamf-Affäre aussagen

Berlin (dpa) - Die Grünen dringen in der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge auf Transparenz. Innenminister Horst Seehofer soll nach ihrem Willen im Innenausschuss des Bundestages nicht hinter verschlossenen Türen aussagen. «Wir werden beantragen, dass die Sitzung heute öffentlich stattfindet», sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz. Bisher ist geplant, dass sich Seehofer und Bamf-Präsidentin Jutta Cordt am Nachmittag in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses erklären.