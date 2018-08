Großes Polizeiaufgebot hält Kundgebungen in Köln auseinander

Köln (dpa) - Mit einem großen Aufgebot hat die Polizei in Köln rechte und linke Demonstranten auseinandergehalten, die nach den Ausschreitungen in Chemnitz auf die Straße gegangen waren. Die von der Polizei dem rechten Spektrum zugeordnete Organisation «Begleitschutz Köln» hatte zu einer Kundgebung wegen der tödlichen Messerstiche in Chemnitz aufgerufen. Den rund 100 Teilnehmern stand ein Vielfaches an Gegendemonstranten gegenüber, die dem Aufruf von «Köln gegen Rechts», «Antifa» und «Kein Veedel für Rassismus» gefolgt waren.