Globaler Klimaprotest: Tausende in Australien auf der Straße

Sydney (dpa) - Aus Protest gegen die drohende Klimakatastrophe sind in Australien landesweit Tausende Jugendliche auf die Straße gegangen. Allein in Sydney versammelten sich gut 500 Schüler vor der Parteizentrale der regierenden Liberalen und verlangten entschiedenere Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung. In Melbourne kamen 700 Teilnehmer zum 4. globalen Klimastreik. Landesweit gab es nach Angaben der Klimaschutzbewegung Fridays For Future Aktionen in 60 Städten mit Tausenden Teilnehmern. Im September waren noch mehr als 300 000 Menschen gekommen.