Giffey: SPD hat zu wenig über Integrationsprobleme geredet

Berlin (dpa) - Die SPD hat nach Ansicht der neuen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in der Vergangenheit zu wenig über Integrationsprobleme geredet. So sei Raum geschaffen worden, den Rechtspopulisten genutzt hätten, sagte die SPD-Politikerin dem «Tagesspiegel». Die frühere Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln mahnte, Politik dürfe mit der Wirklichkeit nicht «ideologisch umgehen» und etwa Probleme leugnen, die viele Menschen umtreiben. «Es gibt in Deutschland viele Neuköllns», so Giffey.