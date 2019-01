GfK: Deutsche trotz Konjunktureintrübung in Kauflaune

Nürnberg (dpa) - Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigen sich die Deutschen in wachsender Kauflaune. Die persönliche Einkommenserwartung der Bundesbürger kann ihr ohnehin hohes Niveau noch einmal übertreffen. In ihrer monatlichen Studie prophezeit die GfK daher für Februar einen Anstieg beim Konsumklimawert auf 10,8 Punkte. Damit steige auch wieder das Interesse an größeren Anschaffungen. Da auch die Sparneigung der Deutschen im Januar gesunken sei, könne das Konsumklima um 0,3 Punkte zulegen.