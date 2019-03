Gewalt flammt bei «Gelbwesten»-Protesten in Paris wieder auf

Paris (dpa) - Bei Demonstrationen der «Gelbwesten» in Frankreich ist die Gewalt wieder aufgeflammt. Nachdem der Protest in den vergangenen Wochen an Zulauf verloren hatte, kam es am Samstag rund um die Pariser Prachtmeile Champs-Élysées erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen. Ein Wohnhaus ging in Flammen auf, mehrere Menschen wurden bei dem Feuer verletzt. Für die «Gelbwesten»-Bewegung ist es ein entscheidendes Wochenende. Vor einer Woche hatten so wenig «Gelbwesten» wie noch nie seit Beginn der Proteste im November demonstriert.