Gemeinsame Kundgebung von AfD und Pegida in Chemnitz geplant

Chemnitz (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Chemnitz wollen die AfD und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida gemeinsam in der Stadt demonstrieren. Am Samstag soll es einen Schweigemarsch durch Chemnitz geben. Man wolle «gemeinsam um Daniel H. und alle Toten der Zwangsmultikulturalisierung Deutschlands trauern», heißt es in dem Aufruf auf der Facebook-Seite der AfD Sachsen. Unterzeichnet ist er von den AfD-Landesvorsitzenden Jörn Urban aus Sachsen, Björn Höcke aus Thüringen und Andreas Kalbitz aus Brandenburg. Alle drei werden zu der Kundgebung erwartet.