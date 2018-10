Gegenstand fliegt aus Hochhaus und trifft Kind - Junge tot

Berlin (dpa) - Ein achtjähriger Junge ist in Berlin gestorben, als ein Gegenstand aus einem Hochhaus flog und das Kind traf. Der Achtjährige fuhr mit einem Fahrrad vor dem 15-geschossigen Gebäude entlang. Das Objekt sei aus großer Höhe aus einem Fenster geworfen worden, teilte die Polizei mit. Der Junge starb noch am Unfallort in Berlin-Reinickendorf. Eine Mordkommission ermittelte. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand um einen Baumstumpf.