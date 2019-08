G7-Staaten wollen Krieg mit Iran vermeiden

Biarritz (dpa) - Die großen Industriestaaten wollen einen Krieg mit Iran unbedingt verhindern. Die Staats- und Regierungschefs der G7 beauftragten Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, eine Botschaft an Teheran zu richten, verlautete aus französischen Diplomatenkreisen am Rande des G7-Gipfels in Biarritz. Die USA wollen den Iran mit maximalem politischen und wirtschaftlichen Druck zu einem Kurswechsel in der als aggressiv erachteten Außenpolitik zwingen. Die Wiedereinführung von Sanktionen hat bislang aber nur die Spannungen in der Region weiter angeheizt.