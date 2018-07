Fußball-Team in der Höhle: Suche in Thailand stockt

Chiang Rai (dpa) - Die Suche nach dem seit mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand vermissten Jugend-Fußballteam ist ins Stocken geraten. Nach Regenfällen stieg der Wasserspiegel in der Höhle im Norden Thailands wieder an. Das Vordringen der Rettungstaucher ins Höhleninnere verzögerte sich. Die zwölf Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihr Fußballtrainer waren am 23. Juni nach einer Trainingseinheit in die Höhle eingestiegen. Die Behörden vermuten, dass die Gruppe von einer Sturzflut überrascht wurde und sich vor dem ansteigenden Wasser immer tiefer in die Höhle rettete.