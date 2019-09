Fußball-Nationalmannschaft trifft auf Nordirland

Belfast (dpa) - Nach dem Rückschlag gegen die Niederlande will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem Auswärtssieg in Belfast gegen Nordirland wieder richtig Kurs auf die EM 2020 nehmen. Bundestrainer Joachim Löw hat versprochen, das sein junges Team heute im Windsor Park «eine Reaktion zeigen» werde. Nach dem 2:4 gegen Holland würde Deutschland bei einem Erfolg mit den bislang viermal siegreichen Nordiren nach Punkten gleichziehen und sogar die Tabellenführung in Gruppe C übernehmen.