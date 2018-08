Fund von totem Jugendlichen - Obduktionsergebnisse erwartet

Ahrensfelde (dpa) - Nach dem Fund eines toten Jugendlichen in Ahrensfelde am nördlichen Stadtrand von Berlin werden heute die Ergebnisse der Obduktion erwartet. Wahrscheinlich im Laufe des Vormittags werde es Informationen geben, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gingen nach ersten Angaben von einem Verbrechen aus. Die Leiche des bislang nicht identifizierten Jungen wurde in der Nähe einer alten Kläranlage im Ortsteil Eiche gefunden. Unklar war, ob es sich um einen 13-Jährigen aus dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf handelte. Der Junge wird seit Dienstag vermisst.