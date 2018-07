Frau von Lkw aus Rollstuhl geschleudert

Ranzin (dpa) - Eine 68-jährige Rollstuhlfahrerin ist auf einer Landstraße in Mecklenburg-Vorpommern von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Abend von ihrem Ehemann in der Dunkelheit über die Fahrbahn geschoben. Der Mann am Steuer des Lkw erkannte die beiden nahe dem kleinen Dorf Ranzin zu spät - der Lastwagen rammte den Rollstuhl und schleuderte ihn zur Seite. Die Frau und ihr 76 Jahre alter Mann blieben schwer verletzt liegen. Ein Rettungswagen fuhr sie ins Krankenhaus.