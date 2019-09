Frau fällt auf A96 aus fahrendem Auto und stirbt

Windach (dpa) - Eine junge Frau ist auf der Autobahn 96 in Bayern aus einem fahrenden Auto gestürzt und gestorben. Die 28-Jährige sei durch eine offene Schiebetür auf die Fahrbahn gefallen, teilte die Polizei am Morgen mit. Ihr Ehemann habe das Auto gefahren und unmittelbar nach dem Unfall in Höhe Schöffelding angehalten. Unklar blieb zunächst, warum die Frau aus dem Auto gefallen war.