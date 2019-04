Festnahme nach Mord an US-Rapper Nipsey Hussle

Los Angeles (dpa) - Nach dem Mord an US-Rapper Nipsey Hussle hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Ein 29 Jähriger befindet sich in Polizeigewahrsam. Hussle war am Sonntag auf einem Parkplatz in Los Angeles erschossen worden, vor einem Bekleidungsladen, dessen Mitbesitzer der Rapper war. Der mutmaßliche Täter soll mit ihm in Streit geraten sein, dann eine Waffe geholt und geschossen haben. Nach Informationen der «Los Angeles Times» kam der Verdächtige aus dem Umfeld des Rappers und soll Verbindungen in die Gang-Szene haben.