Festgenommener Terrorverdächtiger arbeitete in Schule

Berlin (dpa) - Der in Berlin festgenommene Terrorverdächtige aus Syrien war an einer Grundschule in der Hauptstadt als Reinigungskraft beschäftigt. Zuvor habe er bis September im Berliner Bode-Museum gearbeitet, sagte Innensenator Andreas Geisel. Über ein mögliches Anschlagsziel des Verdächtigen lägen keine Erkenntnisse vor. «Wir gehen davon aus, dass es eine beträchtliche Gefahr gab», so Geisel. In ausgewerteten Chatprotokollen sei es darum gegangen, möglichst viele Menschen zu töten. Geisel zufolge hatten die Ermittler den Mann seit Anfang des Jahres im Visier.