FC Liverpool verliert im Spitzenspiel mit 1:2 bei Manchester United

Manchester (dpa) - Der FC Liverpool mit seinem deutschen Trainer Jürgen Klopp hat es verpasst, den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United in der Premier-League-Tabelle zu überholen. Die Klopp-Elf unterlag mit 1:2 beim Tabellenzweiten und droht nun vom dritten auf den vierten Platz abzurutschen. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz in diesem Jahr gelang dem englischen Nationalspieler Marcus Rashford ein Doppelpack für Man United. Eric Bailly unterlief ein Eigentor. Man United hat nach dem Heimerfolg im Old Trafford nun ein Polster von fünf Punkten Vorsprung auf Liverpool.