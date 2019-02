FC Bayern schließt zum BVB auf - Pleite für Gladbach

Berlin (dpa) - Verfolger Bayern München setzt Tabellenführer Dortmund in der Fußball-Bundesliga weiter unter Druck. Der Titelverteidiger gewann gegen Hertha BSC mit 1:0 und zog damit nach Punkten zumindest für einen Tag mit dem BVB gleich. Schalke konnte seine Krise auch in der Liga nicht stoppen und verlor 0:3 in Mainz. Gladbach kassierte mit dem 0:3 gegen den VfL Wolfsburg die zweite Heimniederlage in Serie. Der SC Freiburg verabschiedete sich mit einem 5:1 gegen den FC Augsburg zumindest vorerst aus dem Abstiegskampf.