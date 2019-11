Hamburg (dpa) – Der FC St. Pauli hat seine sportliche Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum musste sich der Kiezclub am Freitagabend trotz eines überlegen geführten Spiels mit einem mageren 1:1 begnügen und blieb damit auch im fünften Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Nach fünf Niederlagen in Serie feierte dagegen Dynamo Dresden einen wichtigen Sieg. Im Keller-Duell mit dem neuen Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden gewann Dynamo am Abend 1:0.