Falscher Bundesstaat: Spott für Trump-Tweet nach Super Bowl

Miami (dpa) - Durch eine fehlerhafte Gratulation für den neuen Super-Bowl-Champion hat sich Donald Trump Spott im Internet eingehandelt. Nach dem 31:20-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers schrieb der US-Präsident auf Twitter über das «fantastische Comeback» des Sieger-Teams und fügte hinzu: «Ihr habt den großartigen Bundesstaat Kansas und, genau genommen, die ganze USA so gut vertreten.» Die Stadt Kansas City liegt allerdings nicht im US-Bundesstaat Kansas, sondern am westlichen Rand von Missouri an der Grenze zu Kansas. Der Tweet wurde schnell wieder gelöscht.