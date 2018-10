Fall Khashoggi: Türkei will Auslieferung von Verdächtigen

Istanbul (dpa) - Die Istanbuler Staatsanwaltschaft will im Zuge ihrer Ermittlungen im Mordfall Khashoggi eine Auslieferung der 18 in Saudi-Arabien festgenommenen Verdächtigen verlangen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Entsprechende Dokumente seien vorbereitet worden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat zuvor mehrfach gesagt, die Täter müssten in Istanbul vor Gericht gestellt werden. Erdogan hat bereits den Besuch eines «hochrangigen saudischen Staatsanwaltes» in der Türkei angekündigt.