Goslar (dpa) – Über die Rolle von E-Scootern und anderen sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeugen in künftigen Mobilitäts-Konzepten berät in diesem Jahr der Verkehrsgerichtstag in Goslar. Dabei geht es nicht nur um Vorteile der Elektroroller, sondern auch um deren Gefahren. Viele Experten warnen davor, dass E-Scooter auch wegen ihrer Bauweise unfallträchtig seien. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat beklagt unter anderem, dass viele Fahrer der Elektrotretroller Verkehrsregeln missachteten und wegen Unachtsamkeit, Ablenkung oder Trunkenheit zahlreiche Unfälle verursachten.