Washington (dpa) - Der frühere US-Präsident George H. W. Bush wird heute in Texas beigesetzt. Die Beerdigung des Republikaners ist in College Station auf dem Campus der A&M-Universität, die seine Bibliothek und sein Museum beherbergt. Bush wird neben seiner Frau Barbara und seiner Tochter Robin beerdigt. Barbara Bush war erst im April dieses Jahres gestorben. Robin war 1953 im Alter von drei Jahren an Leukämie gestorben. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben. Er regierte von 1989 bis 1993.