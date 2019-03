EVP will Copyright-Abstimmung so bald wie möglich

Brüssel (dpa) - Die konservative Parteienfamilie im Europaparlament EVP dringt auf eine baldige Abstimmung über die Reform des EU-Urheberrechts im Europaparlament. Wenn die Übersetzer des Parlaments das Gesetz in alle EU-Sprachen übertragen hätten, wäre die EVP bereit, in der kommenden Woche im Plenum abstimmen, sagt ein Sprecher. Auf Twitter rufen Gegner der Reform für heute Abend zu «Eil-Demos» in sieben deutschen Städten auf, die sich gegen Teile der Reform stellen. Unter anderem soll vor den CDU-Zentralen in Berlin, Stuttgart und Hannover demonstriert werden.