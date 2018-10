Eurojackpot mit 90 Millionen Euro nicht geknackt

Helsinki (dpa) - Der Eurojackpot mit der Höchstsumme von 90 Millionen Euro ist am Abend erneut nicht geknackt worden. Die in Helsinki gezogenen Gewinnzahlen - 18, 19, 33, 38 und 44 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 10 - brachten aber fünf Spielteilnehmern einen einstelligen Millionengewinn, teilt WestLotto mit. Sie gewannen in der zweiten Gewinnklasse. Jeweils 1,2 Millionen Euro gehen nach Hessen, Niedersachsen, Schweden, Ungarn und in die Niederlande.