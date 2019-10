EU-Unterhändler hält Brexit-Einigung diese Woche für möglich

Luxemburg (dpa) - EU-Unterhändler Michel Barnier hält eine Brexit-Einigung mit Großbritannien noch diese Woche für möglich. Das sagte Barnier heute in Luxemburg. Nicht nur Deutschland fordert aber weitere Zugeständnisse aus London. Der EU-Binnenmarkt müsse geschützt und der Frieden in Nordirland gewahrt werden, sagte Europa-Staatsminister Michael Roth. Nicht alle auf Seiten der EU glauben an eine Einigung beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs. «Ich denke, wir brauchen mehr Zeit», sagte etwa der finnische EU-Ratsvorsitzende Antti Rinne am Montagabend in Helsinki.