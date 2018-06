EU lehnt Rückkehr zu G8-Gipfeln mit Russland ab

La Malbaie (dpa) - Die EU lehnt die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Rückkehr zu G8-Gipfeln mit Russland ab. Die 7 sei eine gute Zahl, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk kurz vor dem Beginn des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie. Zudem habe Russland bereits deutlich gemacht, dass es nicht so an dem Format interessiert sei wie andere Partner. Trump hatte kurz zuvor gefordert, den Kreis der G7 wieder um Russland zu erweitern. «Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen», sagte er in Washington vor seinem Abflug zum Treffen der sieben führender Wirtschaftsmächte in Kanada.