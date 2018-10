Erster CSU-Kreisverband fordert offen Ablösung Seehofers

München (dpa) - Nach dem CSU-Fiasko bei der Landtagswahl hat der erste CSU-Kreisverband offen die Ablösung von Parteichef Horst Seehofer gefordert - der Kreisverband Kronach. Priorität habe zunächst die Regierungsbildung in Bayern, sagte der Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner der Deutschen Presse-Agentur. Da sei sich der Vorstand einig. Nach der Regierungsbildung aber wolle man einen Parteitag mit dem Ziel, Seehofer abzulösen, so Baumgärtner. Das habe der CSU-Kreisvorstand am Abend einmütig so beschlossen.