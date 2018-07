Ernteausfälle: Bauernverband will eine Milliarde Euro Hilfe

Berlin (dpa) - Der Deutsche Bauernverband hofft angesichts der aktuellen Dürre in vielen Regionen auf eine Milliarde Euro Unterstützung vom Bund. Entsprechend äußerte sich Verbandspräsident Joachim Rukwied in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit sollten dann Betriebe, deren Ertrag mehr als 30 Prozent unter dem Schnitt der letzten Jahre liegt, unterstützt werden. In Berlin treffen sich morgen Bund- und Ländervertreter, um über die Folgen der wochenlangen Hitze und Trockenheit für die Landwirte zu sprechen.