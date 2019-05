Eishockey-Nationalteam so gut wie sicher im WM-Viertelfinale

Kosice (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei so gut wie sicher. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm rang in Kosice den WM-Gastgeber 3:2 nieder. Damit ist dem Team des Deutschen Eishockey-Bunds auch die Qualifikation für die Winterspiele 2022 in Peking kaum mehr zu nehmen.