Berlin (dpa) - Ein großer Polizeieinsatz am Checkpoint Charlie in Berlin ist am Tag vor Silvester durch Schüsse aus einer Schreckschusspistole ausgelöst worden. Eine entsprechende Patronenhülse sei in der Nähe gefunden worden, twitterte die Polizei.

Einen Raubüberfall, von dem Zeugen zunächst berichtet hatten, gab es nicht. In einem Café an der Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße hielt sich laut Polizei ein Mann auf, der mit den Schüssen in Verbindung gebracht wurde. Der Verdächtige habe aber niemanden bedroht.