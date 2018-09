Ein Toter und Verletzte bei Fußballspiel in Madagaskar

Antananarivo (dpa) - Bei einem Qualifikationsspiel in Madagaskar für den Afrika-Cup sind mindestens ein Mensch gestorben und 47 verletzt worden. Mindestens zwei der Verletzten sind in kritischem Zustand. Vor dem Start des Fußballspiels zwischen Madagaskar und Senegal kam es zu einem Massenandrang vor dem Stadion in der Hauptstadt Antananarivo. Die Tore des Stadions waren schon geschlossen, trotzdem kamen von hinten weitere Fans. So kam es zu dem Gedränge.