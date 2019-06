E-Tretroller-Fahrerin von Kleintransporter überrollt

Berlin (dpa) - Erneut ist in Berlin eine Frau schwer verletzt worden, die auf einem Elektro-Tretroller unterwegs war. Die 33-Jährige wurde nach einem Sturz von einem Kleintransporter überrollt. Wie die Polizei mitteilte, erlitt sie dabei mehrere Knochenbrüche und kam in eine Klinik. Warum die Frau am Abend zu Fall kam und an ein geparktes Auto stieß, war zunächst unklar. Eine weitere Frau auf einem E-Scooter war bereits am Vormittag schwer verletzt worden. Die Touristin stieß seitlich gegen einen Lastwagen.