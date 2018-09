Durch «Bezaubernde Jeannie» bekannt - Bill Daily gestorben

Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Schauspieler Bill Daily, der in der Hit-Serie «Bezaubernde Jeannie» mitspielte, ist tot. Wie der Sender CNN unter Berufung auf Dailys Sohn berichtete, ist der Schauspieler in seinem Haus in Santa Fe im US-Staat New Mexico gestorben. Daily wurde 91 Jahre alt. Ihr liebster Blödel-Astronaut sei gestorben, schrieb Barbara Eden auf Twitter. Sie spielte damals den Flaschengeist «Bezaubernde Jeannie». Daily spielte auch in TV-Serien wie «Alf» und «Love Boat» mit.