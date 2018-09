Dresden-HSV wegen Polizei-Einsatz in Chemnitz abgesagt

Dresden (dpa) - Das Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV morgen um 13.00 Uhr ist wegen des Polizei-Großeinsatzes in Chemnitz abgesagt worden. Das teilten beide Clubs am Abend mit. Hintergrund sind die in Chemnitz angemeldeten Demonstrationen und Versammlungen. Um diese personell stemmen zu können, hatte die sächsische Polizei um eine Spielverlegung gebeten. Das Spiel in der Dresdner DDV-Arena ist mit mehr als 30 000 Zuschauern ausverkauft. Eine Absicherung angesichts der Lage in Chemnitz sei somit nicht zu gewährleisten. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.