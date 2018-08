Dreizehnte Mordanklage gegen Ex-Polizisten in Kalifornien

Visalia (dpa) - Nach einer Mord- und Vergewaltigungsserie in den 70er und 80er Jahren in Kalifornien werden einem Ex-Polizisten in dem US-Westküstenstaat nun 13 Morde zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft in Visalia erhob gegen den 72-jährigen Joseph James DeAngelo Anklage wegen eines Mordfalls im Jahr 1975. Der mutmaßliche «Golden State Killer» soll damals nach einem nächtlichen Einbruch und der versuchten Entführung eines 16-jährigen Mädchens dessen Vater erschossen haben. DeAngelo war Ende April in einem Vorort im nordkalifornischen Sacramento festgenommen worden.