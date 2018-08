Drei Vermisste nach Sturzflut lebend gefunden

Civita (dpa) - Nach der Sturzflut in einer Schlucht in Süditalien sind drei Vermisste nach Angaben des Zivilschutzes lebend und in guter Verfassung aufgefunden worden. Damit gebe es «zu 99,9 Prozent» keine Vermissten mehr, so Umweltminister Costa bei einem Besuch in dem nahe der Raganello-Schlucht gelegenen Ort Civita vor Journalisten. Der Wildbach in der Schlucht in Italiens Region Kalabrien hatte sich durch heftigen Regen in einen reißenden Fluss verwandelt, zehn Menschen kamen nach offiziellen Angaben ums Leben. 23 weitere wurden gerettet, elf von ihnen kamen in Krankenhäuser.