Drei Menschen verbrennen in Auto

Neufahrn (dpa) - Drei Menschen sind in Neufahrn in Niederbayern in einem Auto auf einer Hauptstraße bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wie es zu dem Unglück im Landkreis Landshut kam ist noch unklar, teilte die Polizei mit. Mehr Details wurden zunächst nicht bekannt.