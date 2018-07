Dow Jones tritt auf der Stelle

New York (dpa) - Der Dow Jones Industrial ist auf der Stelle getreten. Am Ende schloss der US-Leitindex mit minus 0,03 Prozent und 25 058 Punkten quasi unverändert. Der Eurokurs stieg kräftig, zuletzt notierte er im späten New Yorker Devisengeschäft bei 1,1728 Dollar.