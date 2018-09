Dortmund verpasst zweiten Saisonsieg - 0:0 in Hannover

Hannover (dpa) - Borussia Dortmund hat den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team des neuen Trainers Lucien Favre kam am Abend zum Auftakt des zweiten Spieltages nur zu einem 0:0 bei Hannover 96. Vor 49 000 Zuschauern hatten die Gäste in der mäßigen Partie mehr Torchancen als die Niedersachsen, ließen diese aber ungenutzt. Der BVB hatte zum Bundesliga-Auftakt am vergangenen Sonntag gegen RB Leipzig gewonnen und vorerst die Tabellenführung übernommen. Hannover schaffte nach dem 1:1 bei Werder Bremen das zweite Remis.