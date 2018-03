Donald Trump Junior und Frau Vanessa lassen sich scheiden

New York (dpa) - Nach zwölf Jahren Ehe wollen Donald Trump Junior und seine Frau Vanessa getrennte Wege gehen. Die 40-Jährige reichte in New York bei Gericht die Scheidung ein. US-Medien zitierten aus einer gemeinsamen Erklärung des Paars, sie würden immer großen Respekt füreinander und ihre Familien haben. Man bitte nun darum, die Privatsphäre zu respektieren. Das Weiße Haus wollte die Scheidung nicht kommentieren und verwies auf die Trump Organization. Das ist die Dachorganisation der Unternehmen des US-Präsidenten, für die sein Sohn arbeitet. Der US-Präsident selbst ist zwei Mal geschieden.