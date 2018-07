DIHK: Firmen können Ausbildungsplätze schwerer besetzen

Berlin (dpa) - Für Unternehmen in Deutschland wird es laut einer DIHK-Umfrage immer schwieriger, offene Ausbildungsplätze zu besetzen. In mehr als jedem dritten Betrieb bleiben Ausbildungsplätze unbesetzt, fast jeder zehnte Firma bekommt überhaupt keine Bewerbung mehr. Das geht aus einer in Berlin vorgestellten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervor. Laut Umfrage erhielten 17 000 Unternehmen gar keine Bewerbungen mehr auf offene Ausbildungsplätze. Dies seien noch einmal rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr.