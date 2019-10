DGB fordert mehr Schutz für Plattformarbeiter

Berlin (dpa) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert höhere Schutzstandards für Plattformarbeiter. So müsse es für Menschen, die von webbasierten Dienstleistern abhängig sind, verbindliche Mindestarbeitsbedingungen geben, heißt es in einem DGB-Positionspapier zur Plattformarbeit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «Als unterste Haltelinie sollten auch Branchen-Mindesthonorare eingeführt werden», so der DGB. Plattformarbeit umfasst etwa Liefertätigkeiten, IT-Service oder Personenbeförderung.