Deutschland spielt 0:0 gegen Frankreich in Nations League

München (dpa) - Eine Nullnummer, die Hoffnung macht. Mit voller Konzentration und großer taktischer Disziplin hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Weltmeister Frankreich beim Neustart nach dem WM-Debakel ein 0:0 abgetrotzt. In einer mutigen Schlussphase wäre bei vielen Chancen sogar ein Sieg möglich gewesen. Die Begegnung in München war der Auftakt in der neuen Nations League. Nach dem Teilerfolg geht es für die Löw-Auswahl am Sonntag im Test in Sinsheim gegen Peru weiter.