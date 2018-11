Deutschland bei Auslosung für EM-Quali nicht im besten Topf

Guimaraes (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen mit einem dicken Brocken rechnen. Das DFB-Team wird nicht im Topf der zehn besten Mannschaften gesetzt sein. Den letzten freien Platz hier holte sich Polen durch ein 1:1 in Portugal. Deutschland wird bei der Auslosung am 2. Dezember in Dublin nun in Topf 2 eingeordnet und könnte etwa auf England, Spanien, Frankreich oder Italien treffen. Für die EM 2020 qualifizieren sich alle Gruppensieger und Gruppenzweiten.