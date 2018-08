Deutsche Touristin in Italien mutmaßlich vergewaltigt

Rimini (dpa) - Eine 19 Jahre alte deutsche Touristin soll im italienischen Urlaubsort Rimini von zwei Männern vergewaltigt worden sein. Gegen zwei italienische Polizeischüler im Alter von 21 und 23 Jahren werde wegen sexueller Gewalt ermittelt, erfuhr die dpa aus Polizeikreisen in Rimini. Die Deutsche sei mit zwei Freundinnen in der Adria-Stadt im Urlaub gewesen und mit den beiden Italienern in einem Hotelzimmer gewesen. Während die beiden Freundinnen aus dem Hotel gegangen seien, sei die 19-Jährige dort geblieben.