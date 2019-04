Deutsche Fußball-Frauen mit Unentschieden gegen Japan

Paderborn (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen sind in ihrem vorletzten Test vor der WM in Frankreich nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Beim Heimdebüt von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg spielten die Frauen-Nationalmannschaft gegen Japan nur 2:2. Vor allem in der zweiten Halbzeit dominierten die deutschen Frauen das Spiel, ließen aber viele Chancen ungenutzt.