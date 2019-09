Deutsche Bahn stellt Teile des Fernverkehrs im Norden ein

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn hat ihren Fernverkehr in Norddeutschland wegen des Sturmtiefs «Mortimer» am Morgen weitgehend eingestellt. Betroffen von der Sperrung ab etwa 08.00 Uhr waren die Strecken Hamburg - Berlin, Hamburg - Hannover, Bremen - Hannover, Hannover - Göttingen, Hannover - Wolfsburg und die Strecke Wolfsburg - Braunschweig - Hildesheim - Göttingen, wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte. «Züge des Fernverkehrs werden zurückgehalten», hieß es. Im Regionalverkehr gab es zunächst keine größeren Behinderungen.